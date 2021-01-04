06:44 (мск), источник: Life.ru
В России запустят онлайн-базу злостных нарушителей ПДД
По планам МВД система должна начать работу уже в текущем году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Министерство внутренних дел России запустит
— Планируется, что она начнёт свою работу в начале года, — приводит текст сообщения ведомства ТАСС, однако точные сроки не называются.
Отмечается, что в базе будут данные о всех жителях страны, включая иностранцев. Сейчас проверить водителей можно на портале Госавтоинспекции по номеру и дате выдачи водительского удостоверения.