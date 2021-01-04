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06:44 (мск), источник: Life.ru

В России запустят онлайн-базу злостных нарушителей ПДД

По планам МВД система должна начать работу уже в текущем году.

Источник: РИА "Новости"

Министерство внутренних дел России запустит онлайн-базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения. Это будет открытая цифровая платформа, которая разрабатывается на площадке силового ведомства совместно с Минкомсвязью. Благодаря ей компании, в том числе агрегаторы такси и каршеринги, смогут проверять водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав.

— Планируется, что она начнёт свою работу в начале года, — приводит текст сообщения ведомства ТАСС, однако точные сроки не называются.

Отмечается, что в базе будут данные о всех жителях страны, включая иностранцев. Сейчас проверить водителей можно на портале Госавтоинспекции по номеру и дате выдачи водительского удостоверения.

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