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11:10 (мск), источник: ТАСС

В России коронавирусом за сутки заразились 23 351 человек. Это минимум с 18 ноября

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 23 351, это минимум новых случаев с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 260 138, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении, по данным штаба, прирост замедлился до 0,7%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,09%), в Костромской области (0,1%).

В частности, за сутки были выявлены 3 657 заразившихся в Санкт-Петербурге, 1 250 — в Московской области, 482 — в Нижегородской области, 399 — в Свердловской области, 388 — в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 561 114 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 154. Всего уже вылечились 2 640 036 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших возросла до 81% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 626 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 428 — в Московской области, 485 — в Ростовской области, 470 — в Нижегородской области, 445 — в Республике Карелия.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 482 против 504 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 988 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 79 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 17 — в Нижегородской области, 16 — в Свердловской области, по 15 — в Московской, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

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