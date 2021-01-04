В России коронавирусом за сутки заразились 23 351 человек. Это минимум с 18 ноября

В относительном выражении, по данным штаба, прирост замедлился до 0,7%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,09%), в Костромской области (0,1%).
В частности, за сутки были выявлены 3 657 заразившихся в Санкт-Петербурге, 1 250 — в Московской области, 482 — в Нижегородской области, 399 — в Свердловской области, 388 — в Воронежской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 561 114 человек.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 154. Всего уже вылечились 2 640 036 человек.
Согласно данным штаба, доля выздоровевших возросла до 81% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 626 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 428 — в Московской области, 485 — в Ростовской области, 470 — в Нижегородской области, 445 — в Республике Карелия.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 482 против 504 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 988 пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 79 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 17 — в Нижегородской области, 16 — в Свердловской области, по 15 — в Московской, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском и Красноярском краях.