12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Благотворительный магазин в Австралии засыпали 7 тоннами мусора
Местные жители принесли не только пожертвования, но и отходы после Рождества и Нового года.
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Волонтеры благотворительного магазина Vinnies в австралийском штате Тасмания вернулись после праздников на работу и были шокированы огромными грудами мусора у стен здания, сообщает Daily Mail.
Vinnies принимает в дар от местных жителей одежду, еду, игрушки, старую мебель и другие вещи, которые затем могут взять себе все нуждающиеся. Но в рождественские праздники жители
Все принесенное оказалось свалено вместе, портилось и гнило несколько дней. Волонтерам пришлось заказать несколько грузовиков и отвезти все «дары» на городскую свалку. Сотрудники Vinnies также извинились перед теми, кто принес действительно полезные вещи. Эти пожертвования им тоже пришлось выбросить.
Анна Лысенко