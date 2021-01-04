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12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Благотворительный магазин в Австралии засыпали 7 тоннами мусора

Местные жители принесли не только пожертвования, но и отходы после Рождества и Нового года.

Волонтеры благотворительного магазина Vinnies в австралийском штате Тасмания вернулись после праздников на работу и были шокированы огромными грудами мусора у стен здания, сообщает Daily Mail.

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Vinnies принимает в дар от местных жителей одежду, еду, игрушки, старую мебель и другие вещи, которые затем могут взять себе все нуждающиеся. Но в рождественские праздники жители Вестсайд-Серкл решили «одарить» волонтеров не только привычными пожертвованиями, но и остатками праздничной еды, новогодней мишурой, мешками с мусором и даже отходами после стрижки газонов — вероятно, кто-то из местных принял Vinnies за стихийную свалку.

Все принесенное оказалось свалено вместе, портилось и гнило несколько дней. Волонтерам пришлось заказать несколько грузовиков и отвезти все «дары» на городскую свалку. Сотрудники Vinnies также извинились перед теми, кто принес действительно полезные вещи. Эти пожертвования им тоже пришлось выбросить.

Анна Лысенко

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