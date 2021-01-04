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12:40 (мск), источник: Известия

Вильфанд рассказал о погоде на Рождество в европейской части России

Небольшое похолодание ожидается с понедельника на европейской территории России. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в первые дни нового года побеждал циклон, а с 4 января постепенно отмечаются отрицательные температуры.

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Источник: Известия

«Морозы небольшие — −2…−4 градуса, на западе Московской области до нулевых отметок. Затем каждый день на пару градусов температура будет понижаться. Начиная со среды дневные температуры −3…−6 градусов, ночные температуры будут −4…−9 градусов, а к четвергу до -11 градусов. Такой температурный фон выше нормы на три градуса. Можно говорить о мягком Рождестве. Очень сильных морозов не прогнозируется», — сказал Вильфанд «РИА Новости».

Он уточнил, что «комфортная и мягкая погода» в Москве в центре Европейской России будет связана с Рождеством. Такая же ситуация в Северо-Западном федеральном округе, а также южнее — в Черноземье, в Краснодарском крае и в Ростовской области. Как добавил синоптик, везде ожидается понижение температуры каждый день на 1−2 градуса.

Вильфанд добавил, что в центре Европейской России небо будет затянуто облаками: происходит перемешивание воздушных масс с большой относительной влажностью.

1 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что до -12 градусов ночью и до -10 градусов днем ожидается в Москве на Рождество.

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