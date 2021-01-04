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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В полярных регионах начала восстанавливаться популяция китов

Но появились новые угрозы.

Источник: AP 2020

Почти через 40 лет после того, как был запрещен китобойный промысел, киты вернулись в полярные регионы нашей планеты, пишет исследователь Лорен Маквинни из Университета Хериота-Уатта в Эдинбурге в статье для The Conversation.

Как известно, китобойный промысел поставил многие виды китов на грань исчезновения. Только в водах Антарктики за 70 лет погибло более 1,3 миллиона китов.
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В одном из недавних исследований ученые сообщили, что численность синих китов рядом с субантарктическим островом Южная Георгия за последние 9 лет увеличилась до 41 (на пике охоты в начале ХХ века здесь погибало около 3 тысяч китов ежегодно).

Аналогичные признаки «выздоровления» были замечены в западной части Антарктического полуострова. На крайнем севере количество гренландских китов в западной части Арктики приближается к численности, зафиксированной до пика китобойного промысла. Финвалы и малые полосатики теперь регулярно встречаются в Чукотском море.

Полярная среда, где природа еще относительно не тронута, а запасы пищи достаточны, стала одним из лучших мест для восстановления популяций китов, отмечает исследователь.

Однако теперь этим животным угрожает глобальное потепление, которое в скором времени безвозвратно изменит полярные регионы. Киты столкнутся с потеплением воды, которое повлияет на доступность пищи, загрязнением, рыбным промыслом и ростом судоходства по мере того, как лед отступит еще больше.

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Маквинни и ее коллеги, получающие финансирование от Европейской комиссии, разработали рекомендации по минимизации человеческого воздействия на китов в полярных регионах. Одна из рекомендаций — ограничение скорости движения судов, что помогает избежать столкновений с китами и уменьшает шумовой загрязнение. Громкий низкочастотный шум от больших кораблей распространяется далеко под водой. В поисках пищи киты полагаются на звук, а шумовое загрязнение мешает им общаться и находить пищу.

В настоящее время в Арктике ведутся исследования с целью определить опасные для китов районы, чтобы в случае необходимости переместить судоходные пути.

Анна Лысенко

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