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20:21 (мск), источник: ТАСС

В ЮАР экстренно проверяют действие вакцин от COVID-19 на новый вирус-мутант

ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Лучшие научные силы Южно-Африканской Республики (ЮАР) брошены сейчас на изучение воздействия созданных вакцин от COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание) на обнаруженный недавно в стране новый штамм коронавируса, получивший маркировку 501.V2. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

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Источник: Reuters

«Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить воздействие штамма 501.V2 на антитела в крови людей, которые прошли вакцинацию», — заявил специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс.

По его словам, тесты должны установить степень эффективности воздействия вакцин от COVID-19 на обнаруженный в ЮАР коронавирус-мутант.

Внимание мировой науки к штамму 501.V2 значительно увеличилось после того, как профессор Оксфордского университета Джон Белл заявил 3 января, что выявленная в ЮАР мутация коронавируса «внушает серьезные опасения из-за произошедшего в штамме серьезного изменения белка». Он не исключил, что уже созданные от COVID-19 вакцины могут оказаться малоэффективными в отношении 501.V2.

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Опасения только усилились в понедельник, когда министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что «очень обеспокоен заразной мутацией южноафриканского варианта коронавируса». Он назвал опасность со стороны штамма 501.V2 «очень серьезной».

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана коронавирусом-мутантом 501.V2. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 28 декабря с телевизионным обращением к нации и объявил, что «вторая волна пандемии быстро нарастает и грозит стать более мощной и разрушительной, чем первая». Он отметил, что рост числа заболевших может быть связан с появлением в ЮАР новой и более агрессивной формы коронавируса. На текущий день в ЮАР насчитывается больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки — 1 073 887 и 28 887 соответственно.

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