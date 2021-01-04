20:21 (мск), источник: ТАСС
В ЮАР экстренно проверяют действие вакцин от COVID-19 на новый вирус-мутант
ПРЕТОРИЯ, 4 января. /ТАСС/. Лучшие научные силы
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«Мы в экстренном порядке проводим лабораторные эксперименты, чтобы проверить воздействие штамма 501.V2 на антитела в крови людей, которые прошли вакцинацию», — заявил специалист в области геномных исследований ЮАР Ричард Лесселлс.
Внимание мировой науки к штамму 501.V2 значительно увеличилось после того, как профессор Оксфордского университета Джон Белл заявил 3 января, что выявленная в ЮАР мутация коронавируса «внушает серьезные опасения
Опасения только усилились в понедельник, когда министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что «очень обеспокоен заразной мутацией южноафриканского варианта коронавируса». Он назвал опасность со стороны штамма 501.V2 «очень серьезной».
Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана
Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 28 декабря с телевизионным обращением к нации и объявил, что «вторая волна пандемии быстро нарастает и грозит стать более мощной и разрушительной, чем первая». Он отметил, что рост числа заболевших может быть связан с появлением в ЮАР новой и более агрессивной формы коронавируса. На текущий день в ЮАР насчитывается больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки — 1 073 887 и 28 887 соответственно.