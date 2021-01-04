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21:26 (мск), источник: Ведомости

Турецкие ученые разработали прибор, выявляющий коронавирус за десять секунд

Ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор, способный диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны, сообщается на сайте центра.

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Источник: РИА "Новости"

«Изобретение позволяет обнаружить вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, в течение максимум десяти секунд на основе образца слюны из ротовой полости», — говорится в сообщении.

Принцип работы устройства основан не на репликации образов, как в случае с ПЦР-тестами, а на использовании оптических методов. Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором, после чего помещается в прибор. Если патоген присутствует во взятом образце, он будет обнаружен по флуоресцентному сигналу.

Эффективность прибора составляет 99%, уверяют ученые.

Ранее минздрав Турции обязал прибывающих в страну авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. До этого власти Турции запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря. Во время праздников проверки выполнения требований по борьбе с коронавирусом будут усилены. До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.

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