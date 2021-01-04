Турецкие ученые разработали прибор, выявляющий коронавирус за десять секунд

«Изобретение позволяет обнаружить вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, в течение максимум десяти секунд на основе образца слюны из ротовой полости», — говорится в сообщении.
Принцип работы устройства основан не на репликации образов, как в случае с ПЦР-тестами, а на использовании оптических методов. Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором, после чего помещается в прибор. Если патоген присутствует во взятом образце, он будет обнаружен по флуоресцентному сигналу.
Эффективность прибора составляет 99%, уверяют ученые.
Ранее минздрав Турции обязал прибывающих в страну авиапассажиров с 28 декабря предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. До этого власти Турции запретили отелям проводить развлекательные программы 31 декабря. Во время праздников проверки выполнения требований по борьбе с коронавирусом будут усилены. До этого власти Турции ввели комендантский час на период с 31 декабря по 4 января. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.