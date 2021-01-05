01:02 (мск), источник: Известия
Эксперты назвали главные мировые риски 2021 года
Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group,
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Возглавляет список «разделенная Америка»
Второе место занял «долгий коронавирус». Аналитики отмечают, что на фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что, в свою очередь, приведет к общественным беспорядкам во многих странах.
Помимо этого, последствиями пандемии станут сокращения рабочих мест, потеря доверия к власти, а также рост долгов у развивающихся стран.
Замыкает тройку
Также в список рисков попали, в частности, рост напряженности в отношениях между США и Китаем, проблемы экономики Турции, уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, а также спад экономик стран Ближнего Востока
1 января император Японии Нарухито заявил, что верит, что спокойное время для человечества наступит в недалеком будущем.