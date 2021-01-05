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01:02 (мск), источник: Известия

Эксперты назвали главные мировые риски 2021 года

Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, составили рейтинг рисков, с которыми столкнется мир в наступившем 2021 году.

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Возглавляет список «разделенная Америка» из-за прошедших в стране президентских выборов. По мнению экспертов, с прихода к власти Джо Байдена в США начнется эпоха, в которую примерно половина населения страны будет считать нелегитимным каждого главу государства. Это отразится на геополитической ситуации во всем мире и приведет к рецессии в этой сфере.

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Второе место занял «долгий коронавирус». Аналитики отмечают, что на фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что, в свою очередь, приведет к общественным беспорядкам во многих странах.

Помимо этого, последствиями пандемии станут сокращения рабочих мест, потеря доверия к власти, а также рост долгов у развивающихся стран.

Замыкает тройку рисков-лидеров борьба против изменения климата, которая приведет к международной конкуренции.

Также в список рисков попали, в частности, рост напряженности в отношениях между США и Китаем, проблемы экономики Турции, уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, а также спад экономик стран Ближнего Востока из-за цен на нефть.

1 января император Японии Нарухито заявил, что верит, что спокойное время для человечества наступит в недалеком будущем.

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