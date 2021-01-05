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05:51 (мск), источник: Известия

С должников по алиментам взыскали 16,7 млрд за 11 месяцев 2020 года

За январь-ноябрь 2020 года судебные приставы взыскали по алиментам 16,7 млрд рублей, рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

Источник: Reuters

Отмечается, что это на 1,2 млрд рублей больше, чем было взыскано за аналогичный период 2019-го. По словам Желудкова, добиться выплаты алиментов приставам удалось по 78,9% случаев от общего объема исполнительных производств по алиментам.

Также он пояснил, что в отношении одного должника могут возбудить несколько исполнительных производств по взысканию алиментов.

«По состоянию на 1 декабря 2020 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов составил 795,8 тысячи, что на 10,6 тысячи меньше, чем на начало года (806,4 тысячи) и на 17,8 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (813,6 тысячи)», — цитирует Желудкова «РИА Новости» во вторник, 5 января.

Ранее в декабре стало известно, что в 2021 году россияне смогут договориться об алиментах, разделить имущество, урегулировать порядок общения с детьми с бывшим супругом по телемосту, не встречаясь лично. Это может происходить при посредничестве нотариусов.

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