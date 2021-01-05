06:37 (мск), источник: Газета.Ру
В Москве во вторник ожидается до 1 °C
В Москве во вторник, 5 января, синоптики пообещали 1 °C. В небе будет облачно, преимущественно без осадков, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.
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По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе −1…−1°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 2−7 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать −6…−4°С. Ветер подует восточный, 3−8 м/c.
Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст., а ночью — 754 мм рт. ст.