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06:37 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве во вторник ожидается до 1 °C

В Москве во вторник, 5 января, синоптики пообещали 1 °C. В небе будет облачно, преимущественно без осадков, ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 75% 760 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе −1…−1°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 2−7 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать −6…−4°С. Ветер подует восточный, 3−8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст., а ночью — 754 мм рт. ст.

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