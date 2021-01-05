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08:39 (мск), источник: Газета.Ру

Каждый девятый россиянин опасается того, что 2021 год будет хуже 2020 года

Каждый девятый житель России (11%) больше всего опасается того, что 2021 год окажется хуже 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

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В опросе, который проводился с 23 по 27 декабря 2020 года, приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов России.

Отмечается, что об образовании детей беспокоятся 7% граждан. Тех, кто опасается продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% респондентов боятся одиночества и обвала рубля. 4% опрошенных назвали своим главным страхом закрытые границы.

При этом россиян больше всего тревожит то, что они могут остаться без работы. Так, 33% респондентов боятся потерять имеющуюся или не найти новое хорошее место. 27% не хотят безденежья, а 17% беспокоятся о здоровье, своем и близких.

Отмечается, что вовсе не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. В особенности это люди до 24 лет (25%) и граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%).

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