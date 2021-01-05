10:30 (мск), источник: ТАСС
Счет россиян за «коммуналку» в 2020 году снизился на 3%
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средний счет россиян за
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Согласно статистике «Русского стандарта», средний чек одной квитанции за ЖКУ в 2020 году составил 3 170 руб. против 3 267 руб. в 2019 году. При этом средняя сумма одного платежа за коммунальные услуги больше всего снизилась в прошлом году в таких городах, как Калуга, где средний чек составил 1 554 руб. ; Пермь — 1 128 руб. и Краснодар — 1 644 руб.
«Сокращение средней суммы платежа за ЖКУ стало возможным благодаря более короткому отопительному сезону
В рамках исследования банк «Русский стандарт» изучил операции по оплате ЖКУ активных пользователей мобильного приложения кредитной организации за 2020 и 2019 годы.