16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гавайский остров превратился в дом для одичалых кур
Это местная достопримечательность.
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Гавайский остров Кауаи стал пристанищем для тысяч кур, у которых сложились странные отношения с людьми, сообщает Oddity Central.
Одичалые куры бродят на пляжах, заправках, у магазинов и даже в аэропорту, роясь в мусорных баках, подбирая кошачий корм или выпрашивая еду у туристов. Они разрывают клумбы и газоны в поисках насекомых, а петухи начинают кукарекать еще до рассвета.
Считается, что беспризорные куры появились на острове после двух разрушительных ураганов 1982 и 1992 годов. Сотни курятников были разрушены, и птицы разбрелись по острову, приспособились и вскоре стали выводить потомство в местных лесах и парках.
Но это только часть ответа на вопрос. На самом деле Кауаи был домом для диких кур более тысячи лет. Их привезли на остров полинезийские мореплаватели. Птицы хорошо здесь освоились, а позже стали скрещиваться с привезенными домашними курами.
Дикие куры на острове охраняются законом. Но отличить их от домашних или гибридов бывает непросто. Поэтому местные жители и туристы стараются не трогать этих птиц вообще, разрешая им жить своей привольной жизнью.
Анна Лысенко