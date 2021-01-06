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03:08 (мск), источник: Известия

Эксперт назвал способ вернуть деньги за неиспользованный сертификат

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин рассказал, как вернуть деньги за неиспользованный сертификат.

Источник: AP 2020

Для этого достаточно прийти в магазин и написать соответствующее заявление. При этом аргументировать причину отказа от сертификата не нужно. По закону продавец обязан вернуть деньги за невыполненный договор купли-продажи.

Егармин подчеркнул, что в подобных случаях неважно, кто требует вернуть деньги: тот, кто его купил, или кому его подарили.

«Некоторые магазины пишут в своих правилах, что сертификат возврату денежными средствами не подлежит или есть особые условия, что, например, этот сертификат может быть возвращен в денежной форме только тому, кто его купил. Это все является нарушением действующего законодательства», — цитирует эксперта радио Sputnik в среду, 6 января.

Кроме того, по закону человек может забрать оставшиеся на сертификате средства, если часть денег уже потрачена. Наличие чека при этом необязательно, так как деньги возвращаются не за товар, а за невыполненный договор купли-продажи.

Также эксперт отметил, что у подарочного сертификата неограниченный срок действия, так как это, по сути, предоплата магазину, которую, если не использовать, необходимо вернуть.

«Если магазин указывает срок годности, мнение магазина не принимается в расчет, потому что правового обоснования не существует. Если возникает конфликт, потребитель вправе обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру, в Роспотребнадзор», — заключил он.

В октябре юрист рассказала, что в России на федеральном уровне законодательно не запрещено посещать магазины и рестораны с животными.

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