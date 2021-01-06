Песня «Пять минут» оказалась прибыльнее зарубежной новогодней классики

Как отметил Филиппов, авторские сборы за публичное исполнение композиции из кинофильма «Карнавальная ночь» в полтора раза больше, чем у песен Last Christmas британского дуэта Wham! и Happy New Year шведской группы ABBA. Слова «Пяти минут» написал Владимир Лившиц, а музыку сочинил композитор Анатолий Лепин (Анатолс Лиепиньш). Оба автора уже скончались, однако у них есть наследники.
Кроме того, высокие сборы и у песни «Новогодняя» российской группы «Дискотека Авария». Автором музыки и текста этой композиции является Алексей Рыжов.
Филиппов добавил, что сообщить точный размер авторских сборов невозможно из-за соблюдения коммерческой тайны. «Каждый автор текста и композитор получает эту информацию в своем личном кабинете на сайте РАО», — добавил он.