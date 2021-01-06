07:34 (мск), источник: Российская газета
Россиян предупредили: в январе возможен всплеск финансовых обманов
В новогодние праздники могут активизироваться
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Люди расслаблены выходными, пояснила она, и могут потерять бдительность. А перед Новым годом многие заблаговременно получили пенсии и социальные выплаты, на работе — бонусы. И у людей образовались накопления на длинные выходные и каникулы.
Немаловажен и такой фактор, как самоизоляция. Часть людей осталась дома, не поехала на зарубежные курорты или в поездки по России. А значит,
Доход у мошенников немалый. В прошлом году они выманили у граждан 150 миллиардов рублей. Это подсчитали аналитики BrandMonitor, опираясь на данные ВЦИОМ. Цифра сопоставима с прибылью крупного банка, отмечают эксперты.
Почти половина (66 миллиардов) из этих денег ушла так называемым банковским сотрудникам, под личиной которых действуют аферисты. Средняя разовая сумма, которую им переводили наивные люди со своих карт составила 27 тысяч рублей, а через банкоматы — около 15 тысяч.
Выгодной нишей для мошенников оказалась и сфера медицинских услуг. Под предлогом оказания таких услуг, либо под видом продаж чудодейственных препаратов у населения выманили еще 46,5 миллиарда рублей. Кстати, они же побили рекорд и по «среднему чеку» обмана. Наиболее крупными потерями обернулись телефонные разговоры с фиктивными медицинскими работниками, которые за раз выманивают с человека более 50 тысяч рублей.
Наконец, еще 18,6 миллиарда рублей отданы фишинговым сайтам и несуществующим
В связи с развитием средств связи и переходом множества государственных учреждений на
Совершенствуются также сами мошенники, в частности, для повального обзвона они используют роботов. И используют различные способы обмана людей: от спама до создания
Один из распространенных видов мошенничества — скам, при котором злоумышленники обещают обывателю денежное вознаграждение, приз, либо
Конечно, и финансовые организации, и операторы телекоммуникационных систем предпринимают различные меры безопасности, отслеживают и блокируют номера с подозрением на незаконную деятельность. Но без повышения финансовой грамотности самого населения борьба с киберпреступностью успехом не увенчается.
Несмотря на постоянные напоминания правоохранительных органов и банковских структур не совершать элементарных ошибок: не сообщать коды карт, не покупаться на призы и подарки, оперативные сводки ежедневно пестрят новыми сообщениями о пострадавших от рук злоумышленников гражданах.
«Самый частый сюжет, — рассказывает помощник прокурора Таганрога Алина Панчишкина, — когда звонящий по телефону представляется сотрудником банка. И убеждает собеседника, что сработала система безопасности, поскольку в данный момент по карте клиента проводится подозрительная операция. И чтобы ее остановить, необходимо назвать персональные данные карты, а также защитный
«В полицию в Белокалитвинском районе обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с ее банковского счета», — это одно из последних сообщений
Другой подозреваемый, рассказали в Ростовском МВД, представлялся военнослужащим и через сайт по продаже товаров и услуг разместил объявление о съеме квартиры. Потенциальным арендодателям злоумышленник говорил, что по месту службы в бухгалтерию ему необходимо предоставить специальный чек. Для получения данного документа необходимо было провести ряд комбинаций на банкомате. Введя жертв в заблуждение, мужчина получал доступ к банковским счетам граждан.