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10:55 (мск), источник: Ведомости

Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра», говорится на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, фонд будет финансировать лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, закупку лекарств и медизделий, в том числе незарегистрированных в России, и технических средств реабилитации.

Председателем правления фонда назначен гендиректор «Детского хосписа», член Общественной палаты России Александр Ткаченко.

Ранее Путин сообщил, что фонд будет финансироваться за счет средств, полученных в результате повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы граждан, которые превышают 5 млн руб. в год. Увеличение налоговой ставки позволит привлечь дополнительно около 60 млрд руб.

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