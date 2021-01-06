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13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии учительница на пенсии открыла 20 видов грибов

Оставив школу, она всерьез занялась исследованиями.

Памела Кэтчесайд из Австралии всю жизнь проработала учителем биологии, а когда вышла на пенсию, всерьез занялась своим любимым хобби — грибами, что привело к неожиданным результатам.

Памела родом из Великобритании. Она преподавала в Лондоне и Бирмингеме, а затем вместе с мужем и сыном переехала в австралийский город Аделаиду, где продолжила работать учительницей, сообщает The Guardian.

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Когда школу, в которой работала женщина, закрыли, а программа по биологии для старших классов очень изменилась, Кэтчесайд решила взять небольшую паузу. На этот момент ей было 58 лет.

Женщина вернулась к давнему хобби — грибам. В университете у Памелы был отличный преподаватель по микологии, она даже подумывала сделать научную карьеру в этой области, но затем выбрала школу.

Оставив преподавание, женщина наладила контакты с местными ботаниками и вступила в группу Fungimap, члены которой составляют карту австралийских грибов и проводят просветительскую работу на тему съедобных и ядовитых грибов. Памела также всерьез занялась самообразованием, начав изучать научную литературу на эту тему.

В итоге с 2002 года женщина открыла около 20 видов грибов. Три из них уже описаны в научной литературе, а публикации по другим еще предстоит подготовить.

Анна Лысенко

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