В Австралии учительница на пенсии открыла 20 видов грибов

Памела Кэтчесайд из Австралии всю жизнь проработала учителем биологии, а когда вышла на пенсию, всерьез занялась своим любимым хобби — грибами, что привело к неожиданным результатам.
Памела родом из Великобритании. Она преподавала в Лондоне и Бирмингеме, а затем вместе с мужем и сыном переехала в австралийский город Аделаиду, где продолжила работать учительницей, сообщает The Guardian.
Когда школу, в которой работала женщина, закрыли, а программа по биологии для старших классов очень изменилась, Кэтчесайд решила взять небольшую паузу. На этот момент ей было 58 лет.
Женщина вернулась к давнему хобби — грибам. В университете у Памелы был отличный преподаватель по микологии, она даже подумывала сделать научную карьеру в этой области, но затем выбрала школу.
Оставив преподавание, женщина наладила контакты с местными ботаниками и вступила в группу Fungimap, члены которой составляют карту австралийских грибов и проводят просветительскую работу на тему съедобных и ядовитых грибов. Памела также всерьез занялась самообразованием, начав изучать научную литературу на эту тему.
В итоге с 2002 года женщина открыла около 20 видов грибов. Три из них уже описаны в научной литературе, а публикации по другим еще предстоит подготовить.