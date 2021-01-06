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15:00 (мск), источник: Московский комсомолец

Лера Кудрявцева не смогла улететь в Дубай из-за коронавируса

Телеведущая Лера Кудряцвева заявила о том, что у нее диагностировали коронавирус.

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Источник: РИА "Новости"

Известие о болезни стало для нее двойным ударом: теперь она не сможет улететь в Дубай.

Первой в семье телеведущей заболела дочь Маша: девочка начала температурить незадолго до праздников. Вскоре недомогание почувствовала сама Лера. В результате они приняли решение не отмечать Новый год и отменили встречу родственниками.

Сегодня Кудрявцева должна была вылетать с мужем в Дубай. Однако сданный ей тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому от поездки ей пришлось отказаться.

Копию результата анализа Лера выложила в своем Instagram.

Телеведущая призналась, что находится в шоковом состоянии. Она решила уехать из дома в московскую квартиру, где, по ее словам, находится в самоизоляции последние два дня.

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