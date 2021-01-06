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16:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В России скорректировали правила поступления в вузы

Правительство скорректировало процедуру поступления в высшие учебные заведения, утвердив порядок работы государственного суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Теперь абитуриенты смогут отправлять документы на поступление в онлайн-режиме и наблюдать за ходом вступительной кампании дистанционно.

Согласно документу, ответственность за работу суперсервиса возлагается на министерства высшего образования и цифрового развития, а также Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Ведомствам предстоит следить за тем, чтобы поступающие в высшие учебные учреждения могли с помощью портала госуслуг направить заявление о зачислении, а также переслать все необходимые документы. При этом подтверждать свои действия россияне будут с помощью электронной подписи.

Кроме того, до 30 октября ведомства должны будут предоставлять в правительство доклады, отчитываясь по результатам работы.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов назвал условие возвращения московских школьников к очному обучению. Глава ведомства отметил, что все зависит от эпидемической ситуации.

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