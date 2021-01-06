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16:56 (мск), источник: Известия

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в период праздников

В период новогодних праздников в России наблюдается стабилизация ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, заявил в среду, 6 января, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.

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Источник: РИА "Новости"

«В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной. Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев (заражения)», — указал он.

Министр отметил, что около 24% коечного фонда для больных COVID-19 остаются свободными.

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«На сегодняшний день свободный коечный фонд для лечения новой коронавирусной инфекции составляет 24%. В инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан», — уточнил Мурашко.

По его словам, в домашних условиях проходят лечение 82% пациентов. При этом, как подчеркнул глава Минздрава, серьезных сбоев при оказании медицинской помощи россиянам во время новогодних праздников не зафиксировано.

«В период новогодних праздников медицинская служба продолжает в полном объеме оказывать всю необходимую медицинскую помощь гражданам. По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи», — добавил министр.

2 января Мурашко заверил, что все экстренные службы страны в праздники работают штатно, как и система, оказывающая помощь больным коронавирусной инфекцией.

В декабре о стабилизации ситуации с COVID-19 в России сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве подчеркивали, что в случае сохранения приверженности населения к соблюдению ограничительных рекомендаций, стабилизация эпидпроцесса закрепится. В случае нарушения эпидемиологических мер возможен «откат к прежним значениям».

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