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00:42 (мск), источник: ТАСС

Православные христиане празднуют Рождество

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественскую ночь возглавил литургию в храме Христа Спасителя.

Источник: РИА "Новости"

Утром Сочельника (кануна Рождества) патриарх также служил в храме Христа Спасителя. А 7 декабря он проведет здесь великую вечерню, которая начнется в 16 часов.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил в беседе с ТАСС, что у настоятелей храмов в 2021 году существует широкий арсенал средств, чтобы минимизировать любые угрозы, связанные с коронавирусной инфекцией, «и встретить праздник в радости, мире и спокойствии».

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«Существуют инструкции, которые хорошо известны и в целом исполняются всеми. Существует возможность организовать несколько богослужений, что дает прихожанам возможность распределиться таким образом, чтобы на каждом богослужении была соблюдена социальная дистанция, не было слишком большого скопления народа, и так далее», — добавил он.

Рождественское послание к верующим опубликовал и глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

«Рожество Христово — праздник нашего примирения с Богом, залог прощения наших грехов, светлая заря грядущего царствия Божия и вечной радости. Да пребудут мир и благоденствие в каждом храме, в каждой семье, в каждой душе христианской. Молитвенно желаю вам здравия телесного и душевного, бодрости и крепости, стойкости в вере и исполнения всех благих желаний в жизни», — говорится в его тексте, приведенном на сайте старообрядческой церкви.

Дата празднования

Рождество — один из центральных праздников христианства, установленный в честь рождения на свет Иисуса Христа, и один из двунадесятых, т. е. посвященных земной жизни Христа и Богоматери праздников, особенно важных в православии. В Римской империи его празднование заменило отмечавшийся в декабре праздник «Рождения Солнца непобедимого» и Сатурналии — праздник в честь бога Сатурна.

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7 января Рождество празднуют ряд поместных православных церквей: Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская, вернувшаяся к григорианскому календарю в 2014 году. В этот же день Рождество празднуют в монастырях горы Афон, у старообрядцев различных согласий и греко-католиков. Со II по IV века Рождество отмечалось 6 января вместе с Крещением под общим названием Богоявления, в наши дни эту традицию сохраняет Армянская апосольская церковь.

Традиции православного Рождества

Последний и самый строгий день сорокадневного Рождественского поста, продолжающегося с 28 ноября до 6 января — Сочельник (по названию специального постного блюда из зерен пшеницы или ячменя с медом, орехами и фруктами — сочива). В этот день в храмах служат Царские часы и особую вечернюю службу, после которой следует всенощное бдение и торжественная праздничная литургия. В конце службы на середину храма выносят зажженную свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду.

После этого верующим разрешается съесть сочиво: отсюда происходит традиция не есть «до первой звезды».

Рождественский период завершается празднованием Крещения 19 января. 12 дней перед ним продолжаются святки, в которые, согласно православным канонам, полагается возносить молитвы во славу Иисуса Христа. До революции в России было запрещено «заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища», но в народной традиции святки всегда были связаны с гуляниями, играми, представлениями ряженых, гаданиями и колядованием.

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Рождество в России

До 1917 года в Российской империи Рождество входило в число официальных праздников, одновременно с ним 25 декабря отмечалась победа русских войск в Отечественной войне 1812 года. Эта дата празднования была установлена манифестом императора Александра I в 1814 году.

Традиция встречи Рождества была прервана в 1915 году. Германские военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе, в результате чего император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество. После Октябрьской революции запрет отменили, и в декабре того же года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде была установлена общественная елка, но уже в 1918 году постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета Рождество было исключено из списка государственных праздников и перестало быть выходным днем.

В середине 1920-х годов в стране была развернута кампания по борьбе с религиозными предрассудками: 24 сентября 1929 года Совет народных комиссаров запретил празднование, вновь отмечать Рождество стали только в 1990-е годы.

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