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03:03 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ указали на эффективность вакцин против мутаций коронавируса

ЖЕНЕВА, 7 января. /ТАСС/. Лабораторные исследования говорят о том, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР. Об этом заявил в среду в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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Источник: AP 2020

«Нет абсолютно никаких указаний на то, что разработанные на настоящий момент вакцины не будут действенны в отношении этих разновидностей [коронавируса]", — сказал он.

По словам Райана, в лабораториях сейчас проводятся соответствующие исследования, и «на настоящий момент данные говорят о том, что эти вакцины по-прежнему эффективны».

Как пояснил эксперт, различные разновидности коронавируса были выявлены уже в феврале-марте 2020 года. Обнаруженные к настоящему времени штаммы не имеют «фундаментальных отличий» от тех, что циркулировали прежде.

В этой связи, констатировал Райан, по-прежнему актуальны рекомендованные ранее меры по предотвращению распространения инфекции — соблюдение физической дистанции, проветривание помещений, ношение маски, уменьшение числа контактов, а также времени, проводимого среди людей.

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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

Власти ЮАР 21 декабря, в свою очередь, сообщили, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутировавшим коронавирусом. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

По данным ВОЗ, по состоянию на 5 января «британский» штамм был выявлен в 41 стране и территории, а «южноафриканский» — в семи странах и территориях.

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