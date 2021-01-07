Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по COVID-19 в стране

«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19», — сказано в тексте.
Отмечается, что суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения.
При этом в субъектах РФ разброс этого значения варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.
Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в период новогодних праздников в стране наблюдается стабилизация ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.
По последним данным Минздрава, в России выявлен 3 308 601 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 2 685 723 человека, умер 59 951 пациент.