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11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Бурятия ввела обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих

Тестирование на коронавирус COVID-19 будет обязательным для прибывающих в Бурятию из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Эти города правительство региона назвало эпидемиологически неблагоприятными.

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«Гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — говорится в постановлении правительства.

Требование будет действовать до 20 января. Тестирование будет бесплатным. Оно будет проходить по месту прибывания.

В Бурятии зарегистрировано более 26 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 138 новых заразившихся. С начала пандемии в регионе умерли 606 человек с COVID-19. В ноябре Бурятия первой из российских регионов повторно ввела двухнедельный локдаун.

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