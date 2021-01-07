Бурятия ввела обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих

«Гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Бурятии воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, необходимо пройти тестирование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — говорится в постановлении правительства.
Требование будет действовать до 20 января. Тестирование будет бесплатным. Оно будет проходить по месту прибывания.
В Бурятии зарегистрировано более 26 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 138 новых заразившихся. С начала пандемии в регионе умерли 606 человек с COVID-19. В ноябре Бурятия первой из российских регионов повторно ввела двухнедельный локдаун.