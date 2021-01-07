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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

Предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян приняла окончательное решение о разводе с хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом после его президентской кампании, ставшей для нее «последней каплей».

Источник: AFP 2020

Причину их расставания газете New York Post раскрыл источник.

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По словам собеседника издания, именно Кардашьян выступила инициатором развода. Она якобы «была вынуждена разорвать этот брак ради детей и собственного рассудка». До президентской кампании жена рэпера неоднократно предпринимала попытки сохранить их отношения.

Еще один источник обратил внимание на то, что Кардашьян так и не поддержала публично решение мужа участвовать в выборах президента США в 2020-м. «Ее молчание говорит об очень многом», — заверил он.

6 января стало известно, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода. Телеведущая якобы наняла адвоката Лору Вассер, известную по бракоразводным процессам знаменитостей. При этом пара справила Рождество вместе и обменялась дорогими подарками.

В июле 2020 года Уэст объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента США. Артист пообещал вернуть «страх и любовь к богу» в школы и превратить Белый дом в Ваканду из фильма «Черная пантера». В ноябре рэпер признал поражение на выборах, пообещав попытаться вновь в 2024 году.

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