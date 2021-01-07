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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер народный артист России Валерий Хлевинский

Народный артист России Валерий Хлевинский умер в Москве. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова, в котором служил актер.

Источник: РИА "Новости"

Причина смерти не уточняется. Хлевинскому было 77 лет.

Церемония прощания с артистом состоится 11 января в МХТ имени Чехова. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Валерий Хлевинский снялся в таких фильмах и сериалах, как «Вечный зов», «Вся королевская рать», «Берега», «Большая перемена», «Молчание доктора Ивенса», «Такси-блюз» и «Валентин и Валентина». В 1988 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-м ему присвоили звание народного артиста России. Хлевинский преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. В труппе МХТ имени Чехова артист выступал с 2001 года.

2 января стало известно о смерти актера Владимира Коренева, исполнившего главную роль в фильме «Человек-амфибия». Он скончался после заражения коронавирусом в возрасте 80 лет.

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