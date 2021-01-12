Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
12:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Россия — родина носорогов. Как в Тоболе нашли древние кости

Палеонтологи в Курганской области достают со дна реки кости древних животных.

Шерстистые носороги и древние акулы некогда обитали в Западно-Сибирском ледниковом озере-море.

Теперь на этом месте протекает река Тобол. На ее участке в Курганской области в 2004 году ныряльщики обнаружили это уникальное место. Они, совместно с учеными, поднимают со дна кости исчезнувших животных.

Температура воздуха достигает -25°С, но видимость в воде зимой гораздо лучше, а река мельче — водолазы работают на глубине трех метров. Зона реки протяженностью всего в километр хранит кости животных возрастом от 66 млн лет до 11 тысяч лет.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Докопать до вердикта: зачем СК нужны дела о геноциде Второй мировой?
"Убитая" или пептидная? Какие вакцины появятся в России и в чем их отличия
Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена
Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн
В Госдуме предложили дополнительно индексировать пенсии
Крупнейшее сокращение госаппарата началось уже в январе
Россиян ожидают «иссиня-черные» морозы
Марокко засыпало снегом (фото)
Ученые назвали новую версию происхождения коронавируса
Hi-Tech
Космические неоновые огни: обнаружен необычный тип звезд Посмотрите на фото вблизи
Авто
Замерзла стеклоомывайка: простые советы, что делать Авто Mail.ru рассказывает, как спасти грязные стекла машины, если жидкость в бачке омывателя застыла на морозе
Кино
17-летняя победительница «Голоса» стала заслуженной артисткой Указ о присвоении Яне Габбасовой почетного звания подписал глава республики Башкортостан Радий Хабиров
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Популярные темы на «Детях»
Учитель обзывает детей, которые ходят не в деловом стиле 242
Нужно универсальное имя. Помогите) 151
Еще о подарках. Спрошу про подарки мужа жене 73
А что бы вы подумали, если бы ровно год назад... 69
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь