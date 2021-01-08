02:50 (мск), источник: Коммерсантъ
В Бразилии в ближайшие дни начнется производство вакцины «Спутник V»
В Бразилии в ближайшие дни начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в
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«После прибытия вчера (6 января.— “Ъ”) из России сырья Uniao Quimica начнет производство вакцины в ближайшие дни в рамках (договоренностей о.— “Ъ”) передачи технологии с РФПИ», — сообщили ТАСС в
Кроме того, Uniao Quimica и РФПИ договорились о проведении с 11 января рабочих мероприятий в Москве для отправки в Бразилию в текущем месяце значительного количества доз «Спутника V», добавили в компании.
«Планируем в ближайшие дни обратиться с экстренным запросом, поскольку развитие пандемии требует от всех сторон действовать быстро», — отметили в Uniao Quimica.
Напомним, в начале декабря «Спутник V» презентовали в ООН. Стоить вакцина за рубежом будет $20, по $10 за инъекцию. В производстве будут участвовать компании из Китая, Индии, Южной Кореи, Бразилии и Аргентины.