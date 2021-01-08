В России выявили 23 652 случая заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее штаб сообщал о 23 541 выявленном за сутки случае. В относительном выражении прирост числа заразившихся пять дней подряд не превышает 0,7%.
В частности, в Санкт-Петербурге — 3 017, в Московской области — 1 226, в Нижегородской — 467, в Ростовской — 394, в Воронежской — 389.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 563 754, следует из сообщений штаба.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 454 против 506 днем ранее, до 60 911, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые достигла уровня 1,82%, следует из данных штаба.
В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 55 смертей, в Подмосковье — 21, в Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях — по 18, в Краснодарском крае — 14.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 677. Всего уже здоровы 2 731 129 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших возросла до 81,4% от общего числа заразившихся.
За сутки выписаны в связи с выздоровлением 1 756 пациентов в Петербурге, 1 485 в Московской области, 505 в Нижегородской области, 400 в Красноярском крае, 391 в Свердловской области.
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 027. Всего в столице с начала пандемии выявили 848 452 заразившихся.
Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,6%.
За сутки в Москве умер от инфекции 71 пациент. Всего в столице от инфекции умерли 11 799 пациентов.
Также за сутки в российской столице выписаны после выздоровления 7 067 пациентов. За все время выздоровели 680 759 человек. В настоящее время в столице болеют 155 894 человек.