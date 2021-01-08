Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 январяВыпуск первого гражданского календаря в России, начало Ржевской битвы и другие события этого дня
Фоторепортажи
11:21 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 23 652 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 652, до 3 355 794. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:33 (мск)В Москве коронавирусом заразились еще 5 027 человек
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Днем ранее штаб сообщал о 23 541 выявленном за сутки случае. В относительном выражении прирост числа заразившихся пять дней подряд не превышает 0,7%.

В частности, в Санкт-Петербурге — 3 017, в Московской области — 1 226, в Нижегородской — 467, в Ростовской — 394, в Воронежской — 389.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 563 754, следует из сообщений штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 454 против 506 днем ранее, до 60 911, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые достигла уровня 1,82%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 55 смертей, в Подмосковье — 21, в Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях — по 18, в Краснодарском крае — 14.

Новость
Врач объяснил, можно ли восстановить легкие после тяжелого COVID-19

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 677. Всего уже здоровы 2 731 129 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших возросла до 81,4% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 1 756 пациентов в Петербурге, 1 485 в Московской области, 505 в Нижегородской области, 400 в Красноярском крае, 391 в Свердловской области.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 027. Всего в столице с начала пандемии выявили 848 452 заразившихся.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,6%.

За сутки в Москве умер от инфекции 71 пациент. Всего в столице от инфекции умерли 11 799 пациентов.

Также за сутки в российской столице выписаны после выздоровления 7 067 пациентов. За все время выздоровели 680 759 человек. В настоящее время в столице болеют 155 894 человек.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica
Россиянам разъяснили порядок уплаты нового налога по вкладам
Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелой формы COVID
В Германии нашли способ обойти санкции по «Северному потоку-2»
Стоимость биткоина впервые превысила $40 тыс
Число погибших в беспорядках в Вашингтоне выросло до пяти
Здоровье
«Осторожные поводы для оптимизма»: что готовит нам ковид Прогноз медицинского журналиста Алексея Водовозова.
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Иностранные слова 562
Картинки. С Рождеством всех! 292
Давайте вспомним себя мамой в первый раз? 124
Одинокие мамы, вы живете с родственниками или сами? 91
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Новые правила посещения магазинов вступят в силу с 1 января
6-летний мальчик в прямом эфире озвучил диагноз Бузовой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь