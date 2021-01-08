15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во время ограбления преступники случайно позвонили в полицию
Их сравнили со
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В Великобритании арестовали невезучих грабителей, которые сами сдали себя полиции во время кражи со взломом.
Один из преступников во время ограбления сел на свой телефон и случайно набрал 999 — номер экстренной помощи в стране, сообщает CNN.
В службе помощи мгновенно поняли, что происходит, направили к грабителям полицейских и даже услышали, как преступников задержали.
«Я думаю, мы только что арестовали самых незадачливых грабителей в мире», — написал в соцсети главный инспектор Джон Оуэн из Стаффордшира, где произошел инцидент. Он сравнил преступников со злодеями из комедии «Один дома», которые постоянно попадают в нелепые ситуации.
Анна Лысенко