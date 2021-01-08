Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 январяВыпуск первого гражданского календаря в России, начало Ржевской битвы и другие события этого дня
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во время ограбления преступники случайно позвонили в полицию

Их сравнили со злодеями-неудачниками из фильма «Один дома».

Источник: Reuters
Читайте также
94-летний итальянец попросил полицейских отпраздновать вместе Рождество

В Великобритании арестовали невезучих грабителей, которые сами сдали себя полиции во время кражи со взломом.

Один из преступников во время ограбления сел на свой телефон и случайно набрал 999 — номер экстренной помощи в стране, сообщает CNN.

В службе помощи мгновенно поняли, что происходит, направили к грабителям полицейских и даже услышали, как преступников задержали.

«Я думаю, мы только что арестовали самых незадачливых грабителей в мире», — написал в соцсети главный инспектор Джон Оуэн из Стаффордшира, где произошел инцидент. Он сравнил преступников со злодеями из комедии «Один дома», которые постоянно попадают в нелепые ситуации.

Анна Лысенко

Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica
Россиянам разъяснили порядок уплаты нового налога по вкладам
Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелой формы COVID
СМИ узнали о намерении Трампа помиловать себя перед отставкой
В небе над США заметили «медузу» (фото)
В Нижегородской области появился странный луч света (фото)
В Германии нашли способ обойти санкции по «Северному потоку-2»
Здоровье
«Осторожные поводы для оптимизма»: что готовит нам ковид Прогноз медицинского журналиста Алексея Водовозова.
Hi-Tech
Как найти телефон через Google-аккаунт Быстрый способ найти смартфон через привязанный аккаунт Google
Новости партнеров
Реакция Кремля на обещание Киева помешать опреснению воды в Крыму
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
В Центробанке рассказали о новой пенсионной системе
Уголовное дело не позволит участвовать в выборах, но даст повод для хайпа
Дети
Как Самойлова и другие звезды с детьми отметили Рождество Что делали знаменитости в праздник?
Леди
Самые крутые образы Ирины Шейк Модель празднует 35-летие
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь