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05:35 (мск), источник: Lenta.Ru

В США открестились от заявлений о новом штамме коронавируса

В США открестились от заявлений о появлении на территории страны нового штамма коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джейсона Макдоналда.

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Источник: AP 2020

Макдональд отметил, что исследователи и аналитики центров не зафиксировали в США никаких особых разновидностей вируса.

По сведениям издания, сообщения о новом штамме коронавируса были основаны на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс, которая высказала свою гипотезу в ходе рабочего совещания группы Белого дома по коронавирусу.

Отмечается, что представители CDC выступали против того, чтобы вносить утверждения Биркс в финальный доклад.

Ранее в США предупредили о появлении более заразного уникального варианта коронавируса. Рабочая группа Белого дома по коронавирусу опубликовала доклад, согласно которому во время осенне-весеннего скачка пандемии в стране темпы роста заболеваемости почти вдвое превысили соответствующие показатели во время весенней и летней вспышек. Предполагалось, что в США мог развиться свой штамм коронавируса.

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