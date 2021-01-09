11:02 (мск), источник: Российская газета
Диетолог рассказал, от каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19
Ни один из пищевых продуктов сам не может спровоцировать заболевание коронавирусом, уверена
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Не сам продукт виноват, а те последствия, которые человек накапливает в течение жизни. Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19», — поясняет
Например, избыточная масса тела, которую человек «наел» за долгие годы, может приводить к возникновению
Чтобы это произошло, потребуется съесть за раз банку соленых огурцов, не запивая водой. Однако минимизировать потребление соленого во избежание такие рисков нужно, говорит Екатерина Бурляева.
Она отмечает, что Роспотребнадзор совместно со специалистами ФИЦ питания и биотехнологии разработали специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19. В нем перечислены продукты, которые способствуют укреплению иммунитета и, значит, помогут противостоять коронавирусу. Там же содержится и список тех продуктов, потребление которых стоит ограничить.
В топ таких продуктов входят сахаристые и мучные кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Из напитков в список попали сладкие газированные напитки, а также сокосодержащие напитки (в том числе нектары). Следует ограничить потребление и мясной продукции: колбас (вареных,
Помимо этого, Екатерина Бурляева соглашается с рекомендациями ВОЗ по снижению употребления алкоголя. Однако она подчеркивает: пить спиртное надо меньше не только для того, чтобы уберечься от COVID-19, но и для того, чтобы снизить риск возникновения многих других опасных болезней.