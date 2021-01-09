11:17 (мск), источник: Московский комсомолец
В Москве за сутки выявили 4900 больных коронавирусом
В оперативном штабе сообщили, что в Москве за сутки выявили 4900 больных коронавирусом.
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Это самый большой показатель из всех российских городов. В тоже время сутками ранее количество заболевших было 5027.
За все время пандемии число случаев составляет 853 352.
Скончались за сутки в Москве 74 человека. За все время учета из жизни ушли 11873 пациента.
Выздоровели за пятницу в столице 7302 человека. С начала учета были выписаны 688061 человек.