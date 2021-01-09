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11:17 (мск), источник: Московский комсомолец

В Москве за сутки выявили 4900 больных коронавирусом

В оперативном штабе сообщили, что в Москве за сутки выявили 4900 больных коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

Это самый большой показатель из всех российских городов. В тоже время сутками ранее количество заболевших было 5027.

За все время пандемии число случаев составляет 853 352.

Скончались за сутки в Москве 74 человека. За все время учета из жизни ушли 11873 пациента.

Выздоровели за пятницу в столице 7302 человека. С начала учета были выписаны 688061 человек.

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