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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае построили город из льда (фото)

Невероятные скульптуры создали в рамках международного фестиваля льда и снега.

В китайском городе Харбин из глыб льда построили целый город. Здесь можно увидеть Хрустальный дворец, ледовый бар и даже масштабную модель первого китайского самолета, полностью сделанную из снега.

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Все скульптуры появились в рамках 37-го ежегодного Харбинского международного фестиваля льда и снега, который считается крупнейшим в мире фестивалем ледяных скульптур и проводится с 1963 года с небольшим перерывом.

Специально для фестиваля из реки Сунгари, самого крупного притока Амура, добывают огромные глыбы льда, из которых художники и скульпторы затем создают здания и статуи.

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В 2021 году из-за пандемии коронавируса фестиваль проходит с ограничениями. Здесь отменили фейерверки, празднование Нового года и концерты, а посетителей мало. Они должны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

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Анна Лысенко

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