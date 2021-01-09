12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае построили город из льда (фото)
Невероятные скульптуры создали в рамках международного фестиваля льда и снега.
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В китайском городе Харбин из глыб льда построили целый город. Здесь можно увидеть Хрустальный дворец, ледовый бар и даже масштабную модель первого китайского самолета, полностью сделанную из снега.
Все скульптуры появились в рамках 37-го ежегодного Харбинского международного фестиваля льда и снега, который считается крупнейшим в мире фестивалем ледяных скульптур и проводится с 1963 года с небольшим перерывом.
Специально для фестиваля из реки Сунгари, самого крупного притока Амура, добывают огромные глыбы льда, из которых художники и скульпторы затем создают здания и статуи.
В 2021 году
Анна Лысенко