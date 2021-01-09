13:26 (мск), источник: Российская газета
Карту «Тройка» внедрят по всей России
Московская транспортная карта «Тройка» может быть внедрена в ряде регионов России уже в этом году. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Сейчас карта полноценно работает в Туле. Мы также тестируем ее на 2 маршрутах в Московской области и ведем переговоры с более чем 25 регионами РФ», — подчеркнул глава транспортного комплекса Москвы. Регионы сами примут необходимые решения по итогам тестирования московской билетной системы.
Главная мотивация — удобство пересадок. Пассажирам не придется переплачивать, если они добираются на работу не на одном виде транспорта. К тому же, власти городов смогут четко отслеживать, насколько востребованы те или иные маршруты в разное время.
На сегодняшний день по «Тройке» за пределами Москвы совершено более 170 тысяч поездок.