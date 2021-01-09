Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
13:26 (мск), источник: Российская газета

Карту «Тройка» внедрят по всей России

Московская транспортная карта «Тройка» может быть внедрена в ряде регионов России уже в этом году. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас карта полноценно работает в Туле. Мы также тестируем ее на 2 маршрутах в Московской области и ведем переговоры с более чем 25 регионами РФ», — подчеркнул глава транспортного комплекса Москвы. Регионы сами примут необходимые решения по итогам тестирования московской билетной системы.

Главная мотивация — удобство пересадок. Пассажирам не придется переплачивать, если они добираются на работу не на одном виде транспорта. К тому же, власти городов смогут четко отслеживать, насколько востребованы те или иные маршруты в разное время.

На сегодняшний день по «Тройке» за пределами Москвы совершено более 170 тысяч поездок.

 Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Опубликовано видео убийства Эшли Бэббит в здании Капитолия
В России установлена новая величина прожиточного минимума
Врач назвала продукты, от которых стоит отказаться при COVID-19
Синоптики: на европейскую часть надвигается арктический воздух
В ВОЗ подтвердили быстрое распространение нового штамма COVID-19
В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса
Расследовавший убийство Листьева следователь умер от COVID
Число погибших из-за схода лавины в Норильске выросло до трех
Hi-Tech
Как проучить соседей-топтунов. Простой способ Простой метод борьбы с шумными соседями
Авто
Удивительные автомобильные опции Многие автопроизводители предлагают покупателям машин очень странные опции. Мы собрали самые необычные примеры таких дополнений
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Дети
Гуляющую с 4-летним сыном по льду Собчак отругали в сети Телеведущую раскритиковали за беспечность
Леди
Разведена и очень красива. С кем живет Дмитрий Шепелев Несмотря на семейный статус, Дмитрия Шепелева вряд ли можно назвать завидным женихом, ведь его сердце давно занято
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь