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14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о госпитализации Лии Ахеджаковой с коронавирусом

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Источник: РИА "Новости"

Известно, что 82-летняя актриса попала в одну из московских больниц еще 7 января. Медики приняли решение о ее госпитализации в связи с ухудшением состояния. У Ахеджаковой диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний.

Эту информацию подтвердил также продюсер актрисы. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус показал положительный результат.

Ранее в январе стало известно о тяжелом поражении легких у худрука «Ералаша» Бориса Грачевского. В настоящее время он находится в реанимации. Известно, что худрук не подключен к ИВЛ, однако его легкие поражены на 75 процентов.

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