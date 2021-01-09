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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

У бактерий обнаружили «внутренние часы»

Они тоже зависят от количества света и температуры.

Источник: AP 2020

Европейские исследователи обнаружили у бактерий «внутренние часы», которые соответствуют 24-часовому циклу жизни на Земле.

Известно, что биологические часы есть у людей, животных и растений. Это механизмы синхронизации организмов со сменой дня и ночи, сезонов и часовых поясов.

Бактерии составляют 12% от биомассы Земли и крайне важны для здоровья, экологии и промышленной биотехнологии. Однако об их циркадных ритмах до сих пор известно очень мало.

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Предыдущие исследования показали, что биологические часы есть у фотосинтезирующих бактерий, которым для выработки энергии нужен солнечный свет.

Теперь же ученым удалось выяснить, что почвенная бактерия сенная палочка (Bacillus subtilis), которой не свойственен фотосинтез, тоже имеет циркадный ритм. Как оказалось, гены сенной палочки очень четко реагируют на смену дня и ночи.

«Мы впервые обнаружили, что нефотосинтезирующие бактерии могут определять время», — сказала профессор Марта Мерроу из Мюнхенского университета. «Они адаптируют свою молекулярную работу к времени суток, считывая циклы в зависимости от освещения и температуры среды», — добавила она.

Новое открытие поможет оптимизировать лечение и промышленные биотехнологические процессы с участием бактерий в соответствии с временем суток, говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.

Анна Лысенко

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