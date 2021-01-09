Богатые британцы начали прививаться от COVID-19 в ОАЭ

По его словам, больницы в Дубае и Абу-Даби уже предлагают клиентам привиться американской вакциной Pfizer в частном порядке. «Примерно 20% наших клиентов решили вылететь туда и сделать прививку», — сказал Макнилл.
По его словам, ОАЭ выбирают, так как страны нет в разработанном британскими властями списке государств с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, который предполагает обязательное соблюдение правила 10-дневного карантина по возвращении в Соединенное Королевство.
В итоге клиенты компании отдыхают на море между первой и второй вакциной.
Имена клиентов компании Макнилл не назвал, отметив, что они известны широкой публике.
Клиентами Knightsbridge Circle являются члены королевской семьи, артисты и крупные предприниматели.
Накануне власти Великобритании сообщили, что в стране около 3 млн медиков и соцработников будут экстренно вакцинированы от коронавирусной инфекции из-за роста заражений COVID-19 и нехватки персонала в больницах и домах престарелых.
Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.