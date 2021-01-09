Журналист The New York Times сделал прививку российской вакциной «Спутник V»

«Поскольку многие из моих опасений развеялись, другая причина, по которой я решил сделать прививку продуктом российской генной инженерии, была более простой: он был доступен. В российских клиниках не наблюдалось очередей или логистических сбоев, о которых сообщалось в пунктах вакцинации в США и других странах», — написал Крамер.
Причины, по которой многие люди не считают «Спутник V» безопасным, заключаются в политической пропаганде вокруг него, заявил журналист. Также он упомянул «гонку» между Россией и США.
Крамер рассказал, что перед вакцинацией он заполнил анкету, где рассказал о хронических заболеваниях и аллергиях. После прививки он полчаса сидел в коридоре на случай наступления анафилактического шока. Журналист отметил, что ему удалось избежать распространенных побочных эффектов от «Спутника V» — головной боли и температуры.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа — раньше, чем в других государствах мира. Ее разработали в центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность лекарства составила 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18−60 лет и группе участников старше 60 лет.