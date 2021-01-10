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05:35 (мск), источник: Известия

Bloomberg назвал причины доверять вакцине «Спутник V»

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины доверять российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Он обратил внимание на то, что препарат «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы, и его эффективность превышает 90%.

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Источник: Известия

При этом в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания. Также он отметил сотрудничество России с компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины.

«Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах. — Ред.) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина “Спутник V” может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», — пишет он.

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Фазели подчеркнул, что, выбирая между российской вакциной и препаратом CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac, он бы привился «Спутник V».

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к России и к российской вакцине связано с угрозой конкуренции для крупнейших зарубежных производителей. Он подчеркнул, что некоторые государства и их фармацевтические компании прибегают к разным «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.

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