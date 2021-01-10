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12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле нашли необычное христианское надгробие

Камень случайно обнаружил работник парка.

В израильском Национальном парке Ницана в пустыне Негев обнаружили христианское надгробие возрастом более 1,4 тыс. лет.

На камне округлой формы диаметром 25 см выгравирована надпись на греческом: «Блаженная Мария, прожившая непорочную жизнь». Рядом указана дата смерти — 9 февраля, сообщает Управление древностей Израиля.

Камень случайно обнаружил работник парка, который расчищал тропу от булыжников и сорняков. Археологи считают, что надгробие было установлено в конце VI или начале VII века на могиле представительницы высшего класса.

На момент смерти неизвестной Марии город Ницана принадлежал Византии и был крупным центром развития христианства. До нашего времени в Ницане сохранились руины крепости, кладбища, церкви и многочисленные папирусы середины V — конца VII веков. Город пришел в упадок после арабского завоевания.

Анна Лысенко

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