12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле нашли необычное христианское надгробие
Камень случайно обнаружил работник парка.
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В израильском Национальном парке Ницана в пустыне Негев обнаружили христианское надгробие возрастом более 1,4 тыс. лет.
На камне округлой формы диаметром 25 см выгравирована надпись на греческом: «Блаженная Мария, прожившая непорочную жизнь». Рядом указана дата смерти — 9 февраля, сообщает Управление древностей Израиля.
Камень случайно обнаружил работник парка, который расчищал тропу от булыжников и сорняков. Археологи считают, что надгробие было установлено в конце VI или начале VII века на могиле представительницы высшего класса.
На момент смерти неизвестной Марии город Ницана принадлежал Византии и был крупным центром развития христианства. До нашего времени в Ницане сохранились руины крепости, кладбища, церкви и многочисленные папирусы середины V — конца VII веков. Город пришел в упадок после арабского завоевания.
Анна Лысенко