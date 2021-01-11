01:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 11 января
Календарная реформа и перенос Нового года, создание центра подготовки космонавтов в СССР и другие события этого дня.
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11 января 1700 года Россия по инициативе Петра І отказалась от византийского календаря и ввела юлианский календарь. Согласно византийскому календарю первым днем года считалось 1 сентября, а началом летосчисления — 5509 год до нашей эры, предполагаемая дата сотворения мира.
С введением юлианского календаря летоисчисление стали вести от Рождества Христова, а началом года объявили 1 января. С календарной реформой после 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года.
11 января 1917 года на территории России создали первый заповедник — Баргузинский. Он в находится в Бурятии, на территории
11 января 1935 года легендарная
Ранее при подобных попытках погибло немало пилотов, так что в итоге правительство США запретило этот маршрут. Эрхарт добилась для себя специального разрешения.
Амелия провела за штурвалом 18 часов 16 минут. На аэродроме в Калифорнии ее приветствовала толпа в 18 тысяч человек и ждала поздравительная телеграмма от президента США Ф. Рузвельта: «Поздравляю — Вы победили снова».
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