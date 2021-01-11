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01:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 января

Календарная реформа и перенос Нового года, создание центра подготовки космонавтов в СССР и другие события этого дня.

Начало года в России перенесли на 1 января

11 января 1700 года Россия по инициативе Петра І отказалась от византийского календаря и ввела юлианский календарь. Согласно византийскому календарю первым днем года считалось 1 сентября, а началом летосчисления — 5509 год до нашей эры, предполагаемая дата сотворения мира.

С введением юлианского календаря летоисчисление стали вести от Рождества Христова, а началом года объявили 1 января. С календарной реформой после 31 декабря 7208 года наступило 1 января 1700 года.

День заповедников и национальных парков

11 января 1917 года на территории России создали первый заповедник — Баргузинский. Он в находится в Бурятии, на территории Северо-Байкальского района. С 1997 года было решено объявить 11 января Днем заповедников и национальных парков. По состоянию на начало 2021 года в России насчитывают 101 заповедник и 51 национальный парк.

Источник: AP 2020

Амелия Эрхарт перелетела Тихий океан

11 января 1935 года легендарная женщина-авиатор и пионер авиации Амелия Эрхарт совершила одиночный перелет через Тихий океан. Управляя легким транспортным самолетом «Локхид-Вега», она первой в мире преодолела расстояние от Гавайских островов до Окленда, штат Калифорния.

Ранее при подобных попытках погибло немало пилотов, так что в итоге правительство США запретило этот маршрут. Эрхарт добилась для себя специального разрешения.

Амелия провела за штурвалом 18 часов 16 минут. На аэродроме в Калифорнии ее приветствовала толпа в 18 тысяч человек и ждала поздравительная телеграмма от президента США Ф. Рузвельта: «Поздравляю — Вы победили снова».

Создание Центра подготовки космонавтов в СССР

11 января 1960 года в Звёздном городке в Подмосковье был создан советский центр подготовки космонавтов. Уже до апреля здесь сформировали первый отряд космонавтов СССР.

Отбором команды занимались специалисты Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя (ЦВНИАГ). В космонавты отбирали военных летчиков-истребителей в возрасте до 35 лет, ростом до 175 см и весом до 75 кг. Специалисты рассмотрели документы почти 3,5 тысяч человек. После многочисленных проверок и медицинских обследований в первый отряд космонавтов были зачислены двенадцать летчиков. Среди них — Алексей Леонов, Юрий Гагарин, Герман Титов, Борис Волынов и другие. Космонавтов готовили к первому космическому полету на корабле «Восток».

Источник: РИА "Новости"

Родился Константин Хабенский

11 января 1972 года в Санкт-Петербурге в семье инженера-гидролога и учительницы математики родился Константин Хабенский. Будущий знаменитый актер окончил школу в городе Йошкар-Олы, где жила его бабушка, а затем поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики. Через несколько лет Хабенский забрал документы, поняв, что техническая специальность не для него.

Театральную карьеру Хабенский начал в театре-студии «Суббота». В 1990 году Константин поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Еще студентом он сыграл несколько крупных ролей на сцене. А первую небольшую роль в кино Хабенский получил в 1994 году, снявшись в комедии «На кого Бог пошлёт».

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