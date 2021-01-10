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16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японцы превратили авто в героев аниме с помощью снега

Мастера креатива.

Пользователь соцсетей из Японии под ником @dh22swa разместил у себя фотографию покрытого снегом автомобиля, на котором кто-то нарисовал «мультяшный» нос. Благодаря этому авто с большими фарами сразу стало напоминать «глазастого» персонажа аниме.

Фотография стала вирусной, и внезапно оказалось, что превращать авто в героев мультфильмов — едва ли не национальный вид спорта в Японии. Под снимком появились десятки похожих фотографий забавных «разрисованных» автомобилей.

Анна Лысенко

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