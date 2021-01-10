さて、行くか pic.twitter.com/uf31uhWBO7— ?つばめんDEすわ? (@dh22swa) January 9, 2021
16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японцы превратили авто в героев аниме с помощью снега
Мастера креатива.
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Мастера креатива.
Пользователь соцсетей из Японии под ником @dh22swa разместил у себя фотографию покрытого снегом автомобиля, на котором
さて、行くか pic.twitter.com/uf31uhWBO7— ?つばめんDEすわ? (@dh22swa) January 9, 2021
Фотография стала вирусной, и внезапно оказалось, что превращать авто в героев мультфильмов — едва ли не национальный вид спорта в Японии. Под снимком появились десятки похожих фотографий забавных «разрисованных» автомобилей.
仲間を召喚しましょう♪( ´▽｀) pic.twitter.com/LPXiMnvjwq— メグ推し＠コンパス民?❄ (@megmeg_kps) January 10, 2021
違う世界線の人 pic.twitter.com/8qKqjr6Pk9— まさひろ（犬飼い） (@AYASE_HULK) January 10, 2021
ポッ^_^ pic.twitter.com/Asb0rL1n9N— HAL0999 (@HAL0999) January 10, 2021
10 января 2021 г.
January 10, 2021
Анна Лысенко