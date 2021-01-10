Ученые из ФРГ обнаружили фермент, от которого зависит распространение коронавируса

Ученые создали компьютерную модель распространения коронавируса в легких человека.
При проникновении в клетку коронавирус «вынуждает» ее вырабатывать определенные вещества, которые являются для него «воротами» для дальнейшего размножения в организме.
При этом особое значение для коронавируса имеет фермент с названием гуанилаткиназа 1 или GK1. Немецким специалистам во время исследований удалось на время убрать его из организма — SARS-CoV-2 «заголодал» и прекратил размножаться.
Как считают ученые из Тюбингена, это открытие имеет решающее значение для создания лекарств, которые призваны помочь заболевшим COVID-19. Исследователи отмечают, что здоровье человека не зависит напрямую от присутствия в организме GK1 и выработку этого фермента можно остановить, по крайней мере на время.
По данным телерадиокомпании MDR, специалисты института имени Фраунгофера в Гамбурге займутся выяснением того, какие вещества лучше всего для этого подходят и могут быть использованы при разработке лекарств. В то же время исследователи исходят из того, что на рынке соответствующие препараты появятся не ранее конца года.