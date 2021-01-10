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17:46 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые из ФРГ обнаружили фермент, от которого зависит распространение коронавируса

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Специалисты в области биоинформатики Тюбингенского университета обнаружили фермент в организме человека, без которого коронавирус нового типа SARS-CoV-2 практически не в состоянии размножаться. Открытие может помочь в разработке соответствующих лекарств, сообщил в воскресенье телеканал n-tv.

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Источник: AP 2020

Ученые создали компьютерную модель распространения коронавируса в легких человека.

При проникновении в клетку коронавирус «вынуждает» ее вырабатывать определенные вещества, которые являются для него «воротами» для дальнейшего размножения в организме.

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При этом особое значение для коронавируса имеет фермент с названием гуанилаткиназа 1 или GK1. Немецким специалистам во время исследований удалось на время убрать его из организма — SARS-CoV-2 «заголодал» и прекратил размножаться.

Как считают ученые из Тюбингена, это открытие имеет решающее значение для создания лекарств, которые призваны помочь заболевшим COVID-19. Исследователи отмечают, что здоровье человека не зависит напрямую от присутствия в организме GK1 и выработку этого фермента можно остановить, по крайней мере на время.

По данным телерадиокомпании MDR, специалисты института имени Фраунгофера в Гамбурге займутся выяснением того, какие вещества лучше всего для этого подходят и могут быть использованы при разработке лекарств. В то же время исследователи исходят из того, что на рынке соответствующие препараты появятся не ранее конца года.

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