Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса

В японском Национальном институте инфекционных болезней заявили, что обнаружили новую, отличную от распространяющихся в Великобритании и ЮАР, мутацию коронавируса. Пресс-релиз ученых цитирует РИА Новости.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

По словам специалистов, штамм был выявлен у четырех человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии. Он представляет беспокойство из-за более высокой контагиозности, утверждают в институте.

«В составе имеются мутации N501Y и E484K в ключевом контактном участке белка-шипа», — следует из пресс-релиза.

Ученые утверждают, что собранные данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов.

Потому сейчас тяжело оценить уровень патогенности и эффективности существующих вакцин.

Известно, что в настоящее время один из инфицированных новым штаммом — 40-летний мужчина находится в больнице из-за проблем с дыханием. У заразившейся женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка — высокая температура. Четвертый больной не испытает недомогания.

Новую мутацию коронавируса, которая уже признана ВОЗ быстрее распространяемой, впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

 Боня раскрыла зарплаты участников «Дома-2»
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса
Лукашенко выразил надежду на тесную интеграцию РФ и Белоруссии
Ученые обнаружили фермент, влияющий на распространение COVID
Названа возможная причина крушения Boeing в Индонезии
Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году
Мексиканские фермеры нашли древнюю статую царицы
В Израиле нашли необычное надгробие
Сборная России выиграла золото в смешанной эстафете
Gnezdo.ru
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
"Эпидемия" добралась и до федеральных каналов
Ожидаемая премьера на ТНТ уже в этом месяце
Матрона говорила: это неминуемо ждет Россию в 2021
Hi-Tech
Фотограф показал, как «танцует» настоящая Луна (видео) Посмотрите на движение спутника Земли
Горячие темы на Авто
Банановая республика. 440
Рассказ --он же и мнение моё 321
Про Крым. Только конкретно. 302
Точильный станок для ножей . 210
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
Дети
Беременная Перминова снялась в откровенном наряде на яхте Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости
Леди
Дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы Девушка дала ответ на вопрос одной из подписчиц
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь