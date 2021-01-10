В Японии заявили об обнаружении новой мутации коронавируса

По словам специалистов, штамм был выявлен у четырех человек, прилетевших 2 января в Японию из Бразилии. Он представляет беспокойство из-за более высокой контагиозности, утверждают в институте.
«В составе имеются мутации N501Y и E484K в ключевом контактном участке белка-шипа», — следует из пресс-релиза.
Ученые утверждают, что собранные данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов.
Потому сейчас тяжело оценить уровень патогенности и эффективности существующих вакцин.
Известно, что в настоящее время один из инфицированных новым штаммом — 40-летний мужчина находится в больнице из-за проблем с дыханием. У заразившейся женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка — высокая температура. Четвертый больной не испытает недомогания.
Новую мутацию коронавируса, которая уже признана ВОЗ быстрее распространяемой, впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.