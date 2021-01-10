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23:18 (мск), источник: ТАСС

Более 90 млн человек в мире заразились коронавирусом

Из них умерли почти 2 млн, следует из подсчетов американского Университета Джонса Хопкинса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: AFP 2020

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в воскресенье 90 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, коронавирусом заразились 90 005 787 человек, из них 1 931 382 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (22 255 827) приходится на США, далее следуют Индия (10 450 284) и Бразилия (8 075 998).

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