Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V»

«Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом “Спутник V”. Вакцина не вызывает сильной аллергии», — сказано в сообщении фонда.
Ранее сообщалось, что в 20-х числах января состоятся первые экспертные консультации с ВОЗ по разрешению для использования вакцины «Спутник V» при ЧС.
Включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ позволяет в упрощенном формате регистрировать вакцины в иностранных государствах. Также это дает возможность поставлять препараты в рамках международных программ лекарственного обеспечения.
Сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить полные данные о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» к концу января. Всего с октября 2020 года ВОЗ получила 13 заявок о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации, две из которых — вакцины от BioNTech и Pfizer — уже были одобрены.