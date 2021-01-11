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00:14 (мск), источник: m24.ru

Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V»

Привились от коронавируса в России более 1,5 миллиона человек. Речь идет о вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Источник: РИА "Новости"

«Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом “Спутник V”. Вакцина не вызывает сильной аллергии», — сказано в сообщении фонда.

Ранее сообщалось, что в 20-х числах января состоятся первые экспертные консультации с ВОЗ по разрешению для использования вакцины «Спутник V» при ЧС.

Включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ позволяет в упрощенном формате регистрировать вакцины в иностранных государствах. Также это дает возможность поставлять препараты в рамках международных программ лекарственного обеспечения.

Сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить полные данные о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» к концу января. Всего с октября 2020 года ВОЗ получила 13 заявок о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации, две из которых — вакцины от BioNTech и Pfizer — уже были одобрены.

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