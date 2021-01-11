Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
01:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Вирусолог оценил угрозу третьей волны COVID-19 для России

Распространение коронавируса в апреле-мае в России должно замедлиться, а летом число заразившихся инфекцией будет меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Угрозу третьей волны пандемии в разговоре с «Известиям» оценил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Однако для этого вакцинация от COVID-19 в стране должна пойти более быстрыми темпами, предупредил он. Так, делать прививки должны 5−10 миллионов человек в месяц, подчеркнул эксперт.

В то же время, по его прогнозу, осенью 2021 года ожидается подъем заболеваемости COVID-19 вместе с другими ОРВИ, но он не будет таким значительным, как в прошлый сезон. Так, почти половина россиян к этому моменту перенесут инфекцию, также появится эффект от вакцинации. Влияние прививочной кампании на распространение инфекции будет заметно после вакцинации как минимум 20−30 миллионов россиян.

В целом вирусолог охарактеризовал текущую ситуацию с коронавирусом в стране как далекую от стабильности. Нетесов добавил, что в настоящее время оснований для ослабления противоэпидемических мер нет. «Даже по самым приблизительным подсчетам, за прошедший год было инфицировано от 20 до 25 процентов россиян. Эта цифра основана на данных по встречаемости антител у разных групп населения России. Чтобы ситуация стабилизировалась, этих показателей недостаточно», — заключил он.

Ранее эпидемиолог спрогнозировал, что в январе произойдет подъем заболеваемости коронавирусом в России. Это естественное течение, которое повторяется из года в год с любыми болезнями — от вирусных до инфарктов, отметил специалист.

За последние сутки в России выявили 22 851 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 401 954. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровели 2 778 889 человек.

 Боня раскрыла зарплаты участников «Дома-2»
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса
В ООН предупредили о возвращении ядерной конфронтации
В России впервые выявили «британский» штамм коронавируса
Ученые нашли фермент, от которого зависит распространение COVID
Помпео обвинил Обаму в выполнении обязательств по ДРСМД
Биткойн бьет рекорды в ожидании новых денежных стимулов
Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США в истории
Пелоси: импичмент не позволит Трампу снова стать президентом
Hi-Tech
Фотограф показал, как «танцует» настоящая Луна (видео) Посмотрите на движение спутника Земли
Горячие темы на Авто
Банановая республика. 466
Рассказ --он же и мнение моё 321
Про Крым. Только конкретно. 317
А нам обещают мороз))) 186
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Топ-20 товаров до 1 тысячи рублей на последней распродаже года
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
10 бездарных российских звезд, которых не любят
Эксклюзив со съемок сериала "Крюк"
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Леди
Дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы Девушка дала ответ на вопрос одной из подписчиц
Новости партнеров
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Новогоднее фото Пугачевой расстроило поклонников певицы
6-летний мальчик в прямом эфире озвучил диагноз Бузовой
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь