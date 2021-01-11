Эксперт раскрыл, зачем мошенники бесплатно раздают сим-карты

Сим-карты, которые раздают на улицах без заключения договора, вероятнее всего, оформлены на кого-то другого. Чаще всего их используют для того, чтобы контролировать аккаунты людей в различных сервисах. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заместитель генерального директора по технологиям и развитию группы ИБ-компаний Angara Дмитрий Пудов.
Как пояснил эксперт, использование такого «подарка» может привести к неприятностям. В частности, невозможно будет доказать, что сим-карта принадлежит именно вам. То есть человек останется без каких-либо прав, ведь с точки зрения закона абонентом он не является.
Мошенники, на которых заключён договор, могут перевыпустить сим-карту, и тогда именно им будут поступать все звонки и сообщения от абонентов, которые считают, что номер закреплён за вами. Использование бесплатных сим-карт может повлечь за собой отсутствие доступа к сервисам и приложениям, для восстановления паролей к которым необходимо ввести код из СМС-сообщения. Злоумышленники же, по словам Пудова, смогут монетизировать трафик вашего аккаунта в социальной сети, разослать близким и друзьям просьбу о срочном денежном переводе или использовать ваш аккаунт для рассылки фишинговых сообщений.
— Раньше эта атака активно использовалась для получения перехвата кодов подтверждения онлайн-банкинга для хищения денег, даже если сим-карта принадлежала вам. Используя банковские трояны или другие методы взлома, хакеры получали учётные данные онлайн-банкинга жертв, а затем дубликат сим-карты, — пояснил специалист.